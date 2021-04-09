Кулеба - главе МИД Франции: Париж способен оживить усилия Нормандского формата по мирному урегулированию

КИЕВ. 9 апреля. УНН. Франция способна оживить усилия Нормандского формата по мирному урегулированию. Такое убеждение высказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время телефонного разговора с министром иностранных дел Франции Жаном-Ивом Ле Дрианом, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД.

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Дмитрий Кулеба подробно проинформировал собеседника о последних действиях Российской Федерации, направленных на дестабилизацию ситуации безопасности на временно оккупированных территориях Украины. Министр обратил внимание на угрожающее стягивание российских войск к границе нашего государства и усиления российской пропаганды, угрожает Украине войной. Он заверил, что Украина не хочет войны и остается преданной политико-дипломатическому урегулированию российско-украинского конфликта, сообщили в пресс-службе.

По данным МИД, Ле Дриан отметил, что Франция, так же как Украина, с беспокойством следит за стягиванием войск РФ к границам нашего государства и на временно оккупированных территориях. Он заверил в неизменной поддержке Францией суверенитета и территориальной целостности Украины. Глава французской дипломатии особо отметил взвешенные и мудрые действия Украины в сложившейся ситуации.

Дмитрий Кулеба выразил убеждение, что Франция способна оживить усилия Нормандского формата по мирному урегулированию. Ле Дриан подтвердил: французская сторона заинтересована в том, чтобы Нормандский формат оставался действенным и результативным.

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"Нынешняя эскалация содержит угрожающий элемент, которого мы раньше не наблюдали. Речь идет о многочисленных заявлениях официальных российских чиновников, чуть ли не ежедневно открыто угрожают Украине войной и публично рассуждают об уничтожении нашего государства. Мы рассматриваем их как признание в агрессивных намерениях", - подчеркнул глава украинской дипломатии.

Глава МИД Украины подчеркнул, что в сложившейся ситуации важны четкие и сильные публичные сигналы международного сообщества в поддержку Украины.

Собеседники также обсудили меры двустороннего политического диалога, перспективные экономические проекты между двумя государствами.

Добавим

После остановок в Катаре, на передовой на Донбассе, а вскоре и в Турции, Президент Владимир Зеленский направляется в Париж, на встречу со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном.