Переговоры трех лидеров стран Нормандского формата без России состоятся в ближайшее время - Резников

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников предполагает, что вскоре состоятся переговоры трех лидеров стран Нормандского формата без России. Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова" с Савиком Шустером, передает УНН.

Цитата

“Вскоре, я думаю будет разговор трех лидеров стран „Нормандского формата“ без участия представителя Кремля”, — сказал Резников.

Дополнение

Канцлер Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон провели совместную видеоконференцию с президентом России Владимиром Путиным.

Канцлер Германии Ангела Меркель провела в четверг телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, во время которого обсуждались конфликт на Донбассе, ситуация с Алексеем Навальным, Сирия, Ливия и обстановка в Боснии и Герцеговине.



Контекст

Как ранее в четверг сообщила пресс-служба Кремля, Путин и Меркель в ходе беседы выразили обеспокоенность в связи с эскалацией напряженности на Донбассе. Российский президент обратил внимание на якобы “провокационные действия Киева, в последнее время целенаправленно обостряет обстановку на линии соприкосновения”, говорится в сообщении. В Кремле отметили, что в ходе беседы была отмечена необходимость неукоснительного выполнения ранее достигнутых договоренностей, прежде всего Кремль требует налаживания “прямого диалога с Донецком и Луганском и правового оформления особого статуса Донбасса”.

Путин и Меркель подтвердили настрой на дальнейшую тесную координацию усилий России и Германии, в том числе в “нормандском формате”, по линии политсоветников и министерств иностранных дел, подчеркнула пресс-служба Кремля.