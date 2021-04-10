США, Франция и Германия обсудили наращивание войск на границах с Украиной

КИЕВ. 10 апреля. УНН. В совместном заявлении высокопоставленных дипломатов США, Франции и Германии речь шла об активизации консультаций между союзниками по НАТО по вопросу наращивания Россией своих военных сил у украинских границ. Стороны подтвердили поддержку Украины. Об этом говорилось в отдельных разговорах госсекретаря США Энтони Блинкена с министрами иностранных дел Франции — Жан-Ивом Ле Дриану и Германии — Хайко Маасом, сообщил представитель госдепартамента США Нед Прайс, передает УНН.

США и Франция

Блинкен и Ле Дриан “обсудили необходимость прекращения опасной и безответственной риторики России, ее военного наращивания в оккупированном Крыму и вдоль украинских границ, а также односторонних провокаций со стороны России вдоль линии фронта на востоке Украины”.

США и Германия

В своем обращении Блинкен и Маас “подчеркнули важность поддержки Украины против односторонних российских провокаций” на линии фронта, сказал Прайс.

Участники также обсудили необходимость того, чтобы Россия “немедленно прекратила свое военное наращивание и провокационную риторику”, сказал Прайс.

Позиция Белого дома

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила журналистам, что Соединенные Штаты ведут дипломатическую работу с Россией и другими странами по поводу “эскалации российской агрессии на востоке Украины, включая переброску российских войск на украинскую границу”.

“Мы находимся в тесных консультациях и работе с партнерами и союзниками в регионе, чтобы оценить, поделиться разведданными, определить, что происходит ... и что можно сделать в связи с этим”, — сказала она, отказавшись от дальнейшего обсуждения “закрытого дипломатического процесса ”.

Контекст

В последнее время на Донбассе наблюдается эскалация ситуации.

Кроме того, во вторник, 30 марта, главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак во время выступления в Верховной Раде Украины сказал, что Россия осуществляет постепенное наращивание войск вблизи государственной границы Украины — на Севере, на Востоке и на Юге. Всего ожидается дополнительное сосредоточения до 25 батальонных тактических групп, в совокупности с имеющимися развернутыми силами и средствами вблизи государственной границы с Украиной создает угрозу военной безопасности государства.

По словам Хомчака, по состоянию на 30 марта 2021 вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях Украины и АР Крым содержится 28 батальонных тактических групп противника, а именно — в Брянской, Воронежской, Ростовской областях, и на территории временно оккупированного Крыма.

Стоит отметить, накануне состоялось заседание Трехсторонней контактной группы, во время которой стороны подтвердили необходимость полного и всеобъемлющего соблюдения режима прекращения огня.

Президент Владимир Зеленский сообщал, что с начала года на Донбассе погибли 26 бойцов .