Зеленский сегодня посетит Турцию и встретится с Эрдоганом
КИЕВ. 10 апреля. УНН. Президент Владимир Зеленский в субботу, 10 апреля, будет находиться с рабочим визитом в Турции. Об этом сообщает пресс-служба главы государства, передает УНН.
Детали
Главными темами визита станут сотрудничество в оборонной сфере, соглашение о свободной торговле и туризм.
Ожидается, что под сопредседательством президентов двух государств будет проведено девятое заседание Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией.
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Во время визита запланировано подписание ряда двусторонних документов.
Напомним
В прошлый раз Зеленский был с визитом в Турции в октябре 2020 года. Тогда он договорился с Эрдоганом усилить сотрудничество и вместе бороться за возвращение Крыма Украине.
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