Решения бесхребетного монобольшинства создали безответственное правительство - Ивченко

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Народный депутат Вадим Ивченко в эфире Первого независимого назвал виновных в кризисе, который сейчас происходит в стране: безответственность монобольшинства и Кабмина, передает УНН.

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"Я думаю, бесхребетность монобольшинства, принятие решений без понимания того, как они формируются на Банковой в Офисе Президента, привело к тому, что исполнительная ветвь полностью безответственно относится к чрезвычайной ситуации в стране", - считает Ивченко.

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Дополнение

Добавим, что народный депутат Вадим Ивченко считает, что рядом своих действий власть потеряла доверие общества и повысила градус напряжения. В этой ситуации для стабилизации необходимы скорейшие изменения общественно-экономической политики и правительства.