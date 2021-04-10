Я не верю в наступление, поскольку РФ ослаблена - Ивченко об эскалации конфликта на Донбассе

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Народный депутат от фракции "Батькивщина" Вадим Ивченко считает маловероятным сценарий начала полномасштабной войны со стороны РФ в контексте эскалации конфликта на Донбассе. Об этом он сообщил в эфире Первого Независимого, сообщает УНН.

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"Я не верю в войну, поскольку РФ ослаблена, РФ под санкциями, РФ ищет пути как решить ситуацию на Донбассе. И они точно не хотят усиления санкций, а возможно и других сценариев, которые разрабатываются нашими европейскими и британскими коллегами", - объясняет депутат.

Детали

Учитывая это, Вадим Ивченко считает, что не нужно нагнетать ситуацию и паниковать из-за возможности полномасштабного вторжения войск РФ в Украину по всем возможным направлениям.

"Мы знаем, что они (зарубежные партнеры - ред.) разрабатывают даже сценарии захода кораблей в Черное море, разрабатывают сценарии давать летальное вооружение Украине. Если бы в Украине не появились "Джевелины" - у нас бы до сих пор заводились танки на неподконтрольной территории Донбасса. (...) Я уверен, что нам не нужно накалять ситуацию", - резюмировал депутат.

Контекст

В последнее время на Донбассе наблюдается эскалация ситуации.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак призвал не поддаваться на провокации, не распространять заведомо ложную информацию и не становиться инструментом гибридной войны в руках врага. Он отметил, что стягивание войск РФ на границы Украины искусственно обостряет ситуацию для достижения собственных геостратегических целей. Наращивание межвидовых группировок войск (сил) вдоль государственной границы и на временно оккупированных территориях Украины используется Кремлем в качестве дополнительного инструмента давления.