Ивченко объяснил, почему происходят скандалы вокруг вакцин от COVID-19 в мире и Украине

КИЕВ. 10 апреля. УНН. В фармацевтической отрасли проходит международная борьба кланов разных стран, которая приводит к скандалам с ковиднымы вакцинами в рамках информационных войн. Такое мнение в эфире Первого Независимого высказал народный депутат от фракции "Батькивщина" Вадим Ивченко, передает УНН.

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"Здесь сегодня (происходит - ред.) фармацевтическая борьба кланов, или там Китай, или там РФ или США, которые делают свою политику. Поэтому здесь идет борьба крупных фармкомпаний", - отметил он.

Детали

Ивченко считает, что вакцинация от COVID-19 имеет ключевое значение, особенно для тех людей, которые активно путешествуют и нуждаются в легитимных вакцинных паспортах. Поэтому, по его мнению, качественная вакцина каждого производителя должна появляться в Украине.

"При этом - мнение таково: любая вакцина, которая сегодня есть, - она должна приехать в Украину", - подчеркнул он.

Дополнение

Народный депутат от фракции "Батькивщина" Вадим Ивченко ранее прокомментировал приезд в Украину китайской вакцины

CoronaVac, отметив, что Турция массово вакцинирует ею население.