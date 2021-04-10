Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,98 0,0000  EUR: 33,23 0,0000 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Офтальмолог рассказал, как защитить глаза в период эпидемии коронавируса
Офтальмолог рассказал, как защитить глаза в период эпидемии коронавируса
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
3435

Ивченко объяснил, почему происходят скандалы вокруг вакцин от COVID-19 в мире и Украине

Ивченко объяснил, почему происходят скандалы вокруг вакцин от COVID-19 в мире и Украине

Вадим Ивченко

КИЕВ. 10 апреля. УНН. В фармацевтической отрасли проходит международная борьба кланов разных стран, которая приводит к скандалам с ковиднымы вакцинами в рамках информационных войн. Такое мнение в эфире Первого Независимого высказал народный депутат от фракции "Батькивщина" Вадим Ивченко, передает УНН.

Цитата

"Здесь сегодня (происходит - ред.) фармацевтическая борьба кланов, или там Китай, или там РФ или США, которые делают свою политику. Поэтому здесь идет борьба крупных фармкомпаний", - отметил он.

Детали

Ивченко считает, что вакцинация от COVID-19 имеет ключевое значение, особенно для тех людей, которые активно путешествуют и нуждаются в легитимных вакцинных паспортах. Поэтому, по его мнению, качественная вакцина каждого производителя должна появляться в Украине.

"При этом - мнение таково: любая вакцина, которая сегодня есть, - она должна приехать в Украину", - подчеркнул он.

Дополнение

Народный депутат от фракции "Батькивщина" Вадим Ивченко ранее прокомментировал приезд в Украину китайской вакцины
CoronaVac, отметив, что Турция массово вакцинирует ею население.

Источник: УНН
Теги: Украина, Вадим Ивченко, вакцина
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.