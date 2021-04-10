В Грузии думают вернуть посла в Украину: названы причины

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Не исключено, что посол Грузии вернется в Украину. На фоне сложной ситуации в Украине, Министерство иностранных дел Грузии обсуждает возвращение главы дипломатической миссии в Киев. Об этом сообщает телеканал "Рустави 2" со ссылкой на Министерство иностранных дел страны, передает УНН.

Детали

Так, посол Грузии был отозван на консультации из Украины год назад, после назначения Михаила Саакашвили на высокий пост в стране.

Министерство иностранных дел сообщило, что на сегодня вопрос о возвращении дипломата в Киев обсуждается, и соответствующее решение будет принято в ближайшее время.

Что было ранее

МИД Грузии предупредил 8 мая 2020 года о том что, согласно решению правительства Грузии, чрезвычайный и полномочный посол Грузии в Украине Теймураз Шарашенидзе будет вызван для консультаций в Тбилиси, после назначения бывшего президента страны Михеила Саакашвили на пост главы Исполнительного комитета реформ в Украине.

Стоит также отметить, что в МИД Грузии был неоднократно вызван посол Украины из-за заявлений Саакашвили в адрес грузинского правительства.