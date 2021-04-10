В Турции началась встреча Зеленского и Эрдогана с глазу на глаз

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в Стамбуле встретился с турецким лидером Реджепом Эрдоганом. Об этом сообщает пресслужба турецкого лидера, передает УНН.

Цитата

“Президент Турции Реджеп Таип Эрдоган во дворце Хубер Кёшк встретился с Президентом Украины Владимиром Зеленским”, — говорится в сообщении пресслужбы.

Детали

По информации Офиса Президента, после прилета в Стамбул вместе с первой леди Еленой Зеленской Глава Украинского государства прибыл в резиденцию Президента Турецкой Республики - дворца Хубер, где его встретил Реджеп Тайип Эрдоган.

Президенты Украины и Турции поприветствовали друг друга и прошли к месту проведения встречи с глазу на глаз.

Членов официальной делегации Украины встретил министр иностранных дел Турецкой Республики Мевлют Чавушоглу.

Что было ранее

10 апреля Президент Украины Владимир Зеленский вместе с женой Еленой прибыл в Турцию.

Главными темами визита станут сотрудничество в оборонной сфере, соглашение о свободной торговле и туризм.

Ожидается, что под сопредседательством президентов двух государств будет проведено девятое заседание Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией.

Дополнение

Накануне президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдонаном изложил ему свои взгляды, среди других тем, на так называемый “внутриукраинский кризис”, сообщили в пресс-центре Кремля.

Этой формулировкой российская пропаганда называет агрессию РФ против Украины на оккупированной части Донбасса и пытается показать то, что Москва не производит эту агрессию.