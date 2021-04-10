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Эрдоган: Турция поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины

Эрдоган: Турция поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом вопросы безопасности и совместное противодействие вызовам в Черноморском регионе, пишет УНН со ссылкой на пресс-центр Офиса президента.

Цитата

“Стоит отметить, что видение Киева и Анкары совпадают — как в отношении самих угроз, так и о путях надлежащего реагирования на эти угрозы”, — отметил Владимир Зеленский в совместной с Реджепом Тайипом Эрдоганом заявлении для СМИ после Девятого заседания Стратегического совета высокого уровня под председательством президентов Украины и Турции.

Детали

Зеленский отметил, что для Украины очень важна поддержка Турции в деле восстановления суверенитета и территориальной целостности.

“Я был счастлив услышать от господина Президента слова о продолжении такой поддержки и неизменности позиции Турции в будущем”, — сказал он.

Глава Украинского государства рассказал, что подробно проинформировал турецкую сторону о ситуации на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей и в Крыму.

“Мы верим, что ситуация на востоке Украины нужно решать мирным путем в рамках международного законодательства таким образом, чтобы сохранялась территориальная целостность. Нужно, чтобы как можно быстрее остановилась эскалация, которую мы наблюдаем, чтобы была снижена напряжение, и в рамках выполнения условий Минских договоренностей вновь возобновилось перемирие”, — отметил Президент Турции.

Дополнение

Зеленский также рассказал турецкому коллеге о нарушении прав человека на Крымском полуострове и его милитаризации, продолжается. Он также поблагодарил Реджеп Тайип Эрдоган за готовность присоединиться к формату “Крымская платформа”.

“Это станет мощным сигналом, что Украина и ее партнеры решительно настроены в вопросах деоккупации украинского полуострова и защиты прав украинского и крымскотатарского народов”, — сказал Президент Украины.

“Турция поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы еще раз подтвердили наш основной принцип непризнания незаконной аннексии Крыма. Мы также сообщили о своей поддержке Крымской платформы, которая призвана объединить земли Украины”, — отметил Реджеп Тайип Эрдоган.

Что было раньше

10 апреля Президент Украины Владимир Зеленский вместе с женой Еленой прибыл в Турцию.

Главными темами визита станут сотрудничество в оборонной сфере, соглашение о свободной торговле и туризм.

Ожидается, что под сопредседательством президентов двух государств будет проведено девятое заседание Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией.

Накануне президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом изложил ему свои взгляды, среди других тем, на так называемую “внутриукраинский кризис”, сообщили в пресс-центре Кремля.

Этой формулировкой российская пропаганда называет агрессию РФ против Украины на оккупированной части Донбасса и пытается показать, что Москва не производит эту агрессию.

Источник: УНН
Теги: Россия, Донбасс, Украина, Турция, Реджеп Эрдоган, Владимир Зеленский
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