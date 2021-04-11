Зеленский подвел итоги своего визита в Турцию и встречи с Эрдоганом

КИЕВ. 11 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подвел итоги своего визита в Турцию и встречи с президентом этого государства Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом Зеленский написал в своем Facebook, передает УНН.

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“Хорошо иметь надежного соседа, даже если наша общая граница — целое море. Турция стремительно движется вперед и мотивирует развиваться и использовать все возможности для комфортной жизни людей.

Сегодня (10 апреля. — ред.) украинская делегация прибыла в Стамбул. Я имел удовольствие лицом к лицу общаться с Президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом 2 часа вместо запланированной одной. Горжусь, что мы называем друг друга другом”, — написал президент.

Зеленский напомнил о словах Эрдогана по поддержке Турцией суверенитета и территориальной целостности Украины и ее готовность присоединиться к Крымской платформы. “Это важный сигнал, что действия России — вызов и для стран Черноморского региона”, — подчеркнул президент.

“Анкара заинтересована в сильной независимой Украины в пределах границ, признанных в мире. Сотрудничество наших стран с точечной уверенно переросла в масштабную. Результаты и перспективы совместной работы мы обсудили на 9-м заседании Стратегического совета высокого уровня.

Нынешние результаты экономического сотрудничества — не предел наших планов. Есть все возможности товарооборот в объеме 5 млрд долларов увеличить вдвое. Этому сможет способствовать подписание Соглашения о свободной торговле. В фокусе общих интересов — перспективы сотрудничества в энергетическом и оборонном секторах”, — сообщил Зеленский.

Детали

Отдельно президент Украины отметил гуманитарный проект по строительству 500 квартир для крымских татар в нескольких украинских городах. “Об этом мы договаривались ранее — и вот наконец в этом году начнется строительство”, — написал Зеленский.

“Наши партнеры присоединяются к воплощению многих инфраструктурных проектов в Украине. Дороги в Турции считаю одними из лучших в мире. Поэтому турецкий опыт добавляет Украинский „Большая стройка“ скорости и качества. Мы приглашаем инвестировать и в развитие аэропортов. Как морская страна, Турция может принять участие в концессии украинских портов.

И, конечно же, Турция остается одним из любимых туристических маршрутов украинский. В прошлом году, несмотря на трудности с передвижением, турецкие курорты посетили почти миллион наших граждан.

И напоследок скажу: возможности для углубления украинского-турецкого сотрудничества — широкие, желание их воплотить — решительно и взаимное”, — резюмировал президент Украины.