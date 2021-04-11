Эскалация на Востоке: Польша работает над усилением санкций против России из-за агрессивных действий против Украины

КИЕВ. 11 апреля. УНН. Польша осуществляет активные меры по усилению режима санкций против Российской Федерации из-за агрессивных действий против Украины, пишет УНН со ссылкой на агентство PAP.

Детали

“Польша постоянно работает над усилением санкционного режима ЕС против России из-за ее агрессивной политики в Украине”, — отметили агентству в МИД.

Там сообщили, что конфронтационная политика России, которая традиционно поддерживается демонстративными движениями войск и провокационными военными учениями, а также широкомасштабная и агрессивная дезинформационная политика “особенно ярко проявляется в местах соприкосновения, где легко переложить вину за эскалацию на другую сторону конфликта”.

“С середины марта случаев нарушения условий перемирия втрое больше, чем в январе и феврале, что подтверждают отчеты СММ ОБСЕ. Все чаще встречаются случаи очень интенсивных, провокационных обстрелов со стороны нелегальных вооруженных формирований, которые поддерживает Россия. Это приводит к серьезным инцидентам, в результате которых гибнут украинские солдаты”, — отметили польские дипломаты.

О концентрации ВС РФ у границ Украины

“Наше беспокойство, как и союзников, вызывает концентрация российских войск вблизи украинских границ, в частности в оккупированном Крыму и Черном море”, — отмечают в ведомстве.

В МИД Польши добавили, что напряжение увеличивают также российские военные учения, которые в апреле должны состояться в разных частях России.

Польские дипломаты добавили, что поддерживают тесные контакты с украинскими коллегами.

Польша намерена эффективно использовать время председательства в ОБСЕ “для осуществления попытки деэскалации ситуации на востоке Украины и поддержки общества на Донбассе, страдающего от конфликта”.

Дополнение

Министр иностранных дел Республики Польша Збигнев Рау во время встречи с украинским коллегой Дмитрием Кулебой заявил, что Польша неизменно и прочно поддерживает Украину в ее борьбе за суверенитет и территориальную целостность.