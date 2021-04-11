В Кремле считают ситуацию на Донбассе - "опасной для России"

КИЕВ. 11 апреля. УНН. Москва не исключает, что якобы “Киев может попытаться решить внутренние проблемы силовым путем”, в этом случае ситуация в Украине будет “представлять опасность для России”. Об этом сообщил пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков в интервью на федеральном телеканале для программы “Москва. Кремль. Путин”, пишет УНН.

Детали

“Рядом с нами страна, в которой, мы не исключаем, что руководство опять посчитает возможным решать внутреннюю проблему силовыми методами”, — решил заявить он. “Опасно ли это для нас? Конечно, опасно. Должны ли мы принимать меры для обеспечения своей безопасности? Должны. Вот мы это и делаем”, — подчеркнул Песков.

Представитель Кремля заявил, что рядом с РФ якобы находится “страна, где вот-вот может возобновиться гражданская война”, повторив тем самым один из основных тезисов российской пропаганды (как известно Москва не признает участия в конфликте на Донбассе — ред.).

Ранее

Также, по словам Пескова, канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным якобы “не требовала от РФ свернуть военное усиление” вблизи границы с Украиной.

Контекст

Ранее в Берлине сообщили, что Меркель в разговоре с Путиным призвала не усиливать войска у границы Украины.

Во вторник, 30 марта, главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак во время выступления в Верховной Раде Украины сказал, что Россия осуществляет постепенное наращивание войск вблизи государственной границы Украины — на Севере, на Востоке и на Юге. Всего ожидается дополнительное сосредоточение до 25 батальонных тактических групп, в совокупности с имеющимися развернутыми силами и средствами вблизи государственной границы с Украиной создает угрозу военной безопасности государства.

По словам Хомчака, по состоянию на 30 марта 2021 года вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях Украины и АР Крым содержится 28 батальонных тактических групп противника, а именно — в Брянской, Воронежской, Ростовской областях, и на территории временно оккупированного Крыма.

Ранее представитель Кремля уже неоднократно говорил, что российская армия “передвигается по территории страны для обеспечения надежной безопасности РФ”. Он также обращал внимание на то, что вдоль рубежей России идет якобы “повышенная активность вооруженных сил других стран”.