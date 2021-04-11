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Шмыгаль заявил, что Украина внедрила уже 19% соглашений по стандартизации НАТО

Шмыгаль заявил, что Украина внедрила уже 19% соглашений по стандартизации НАТО

КИЕВ. 11 апреля. УНН. По словам главы Кабинета министров Украины внедрила уже 19% соглашений по стандартизации НАТО, пишет УНН со ссылкой на Facebook Дениса Шмыгаля.

Детали

“Согласно исследованию центра „Новая Европа“, Украина ввела уже 292 стандарта и руководящих документа НАТО, или 19% сделок по стандартизации. Причем треть из них внедрено за последние полтора года. Запуск национальной системы перехода на стандарты НАТО даст Украине возможность ускорить свой путь к полноправному членству в Альянсе”, — сообщил Шмыгаль.

Он также добавил, что: “Украина создает национальную систему перехода на стандарты НАТО. Запуск такой системы на этой неделе представила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. Украина твердо и нерушимо держит курс на присоединение к Альянсу. Ведь как отметил Президент Украины, НАТО — это единственный путь к завершению войны на востоке Украины”.

Дополнение

Еще в феврале этого года Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом актуальные вопросы реализации евроатлантического курса Украины и возможности углубления практического сотрудничества с Альянсом, а также сообщил, что ближайшей целью Украины — является ПДЧ НАТО.

Источник: УНН
Теги: НАТО, Украина, Денис Шмыгаль

В тексте упоминаются

Шмыгаль Денис
Шмыгаль Денис
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