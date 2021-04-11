Эрдоган: Турция хочет, чтобы Украина и Россия решили проблемы мирным путем

КИЕВ. 11 апреля. УНН. Турция желает, чтобы Украина и Россия как можно скорее урегулировали существующие разногласия мирным путем. Об этом сообщил в воскресенье турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, пишет УНН со ссылкой на турецкое издание Milliyet.

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“Вчера мы встречались с президентом Украины (Владимиром Зеленским). Мы хотим, чтобы они как можно скорее разрешили свои споры мирным путем, и мы прилагаем усилия в этом направлении”, — приводит газета Milliyet слова Эрдогана, который не уточнил, о каких усилиях Анкары идет речь.

Выступление Реджепа Эрдогана, 11 апреля 2021 года:

Контекст

Между тем накануне по итогам переговоров с президентом Зеленским турецкий лидер заявил, что Турция готова оказать “необходимую поддержку” для урегулирования конфликта на востоке Украины на основе минских соглашений. Эрдоган выразил надежду, что “тревожная эскалация как можно скорее прекратится, режим прекращения огня будет поддерживаться, а конфликт будет урегулирован путем диалога на основе минских договоренностей”. “Мы готовы оказать в этом отношении всю необходимую поддержку”, — добавил он.