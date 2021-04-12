КСУ на этой неделе возьмется за медреформу и ликвидацию районов

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Конституционный суд Украины на этой неделе планирует рассмотреть ряд дел, в частности относительно конституционности закона “О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения”, а также формы производства по делу о конституционности постановления Верховной Рады Украины “Об образовании и ликвидации районов”. Об этом говорится в повестке дня, обнародованной на сайте КСУ, передает УНН.

Детали

Так, на пленарном заседании Палаты КСУ 13 апреля продолжат рассмотрение дела по конституционному представлению 59 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины Закона Украины “О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения”.

Авторы представления утверждают, что законом предусмотрен механизм финансирования учреждений здравоохранения, который предусматривает лишь частичную оплату со стороны государства медицинских услуг, что противоречит статье 49 Конституции Украины, а также статьи 22 Конституции в части запрета сужения существующих прав и свобод.

Также, по мнению авторов, законом предусмотрена возможность изменения прав на гарантии человека путем принятия подзаконных актов.

Также на пленарном заседании продолжат рассмотрение дела по конституционному представлению Уполномоченного ВР по правам человека относительно конституционности положений пункта 2 части первой статьи 7 Закона Украины “О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование”.

На заседании 13 апреля такох рассмотрят вопрос об определении формы конституционного производства по делу по конституционному представлению 49 народных депутатов Украины относительно конституционности Постановления Верховной Рады Украины “Об образовании и ликвидации районов”.

Авторы утверждают, что постановлением изменены элементы территориального устройства, который может определяться исключительно законами.

В представлении заявлено ходатайство о признании производства по делу неотложным.

На пленарном заседании Второго сената КСУ 14 апреля будет продолжено рассмотрение дела по конституционной жалобе ОАО акционерный коммерческий банк “Индустриалбанк” на соответствие Конституции положений ч.3 ст. 13 ч.3 ст. 16 Гражданского кодекса Украины.

Согласно обжалованым положениям кодекса, суд может отказать в удовлетворении иска в случае, когда действия лица направлены на злоупотребление правами или их использование осуществляется с целью нанесения вреда другому лицу, окружающей среде или культурному наследию

Второй сенат также должен продолжить рассмотрение дела о конституционности положения п. 8 г.. XI “Заключительные и переходные положения” Закона Украины “О Национальной полиции”.

На заседании Второго сената КСУ 14 апреля также рассмотрят вопрос об открытии конституционного производства по делу о соответствии Конституции Украины положения п. 4 ч. 1 ст. 284 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

На основании данной статьи суды в конца 2020 года начали закрывать уголовные производства по статьям 366-1 Уголовного кодекса после ее признания неконституционной по решению КСУ.

Дополнение

Как стало известно УНН, Председателем Конституционного суда Украины издано распоряжение о созыве специального пленарного заседания КСУ для рассмотрения вопроса об освобождении от должности судей Александра Касминина и Александра Тупицкого 12 апреля.