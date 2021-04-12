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Разумков высказался об онлайн-голосования в Раде: посоветовал Кабмину улучшать собственную работу

Разумков высказался об онлайн-голосования в Раде: посоветовал Кабмину улучшать собственную работу

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Голосование в Верховной Раде происходить согласно существующему в стране законодательству. Об этом сказал председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков во время заседания согласительного совета, комментируя инициативу по разработке приложения для голосования онлайн, передает корреспондент УНН.

Цитата

“В СМИ появилась информация о планах Министерства цифровой трансформации разработать приложение, которое бы позволило обеспечить онлайн-голосования в стенах Верховной Рады. Кто как относится к этой инициативе — я знаю было много дискуссий с различными фракциями, группами — кто-то поддерживает, кто-то — не поддерживает. Но, уважаемые коллеги, я думаю, прежде всего надо исходить из того законодательства, которое есть”, — сказал Разумков.

Детали

По словам председателя ВР, как только, или если парламент примет соответствующие изменения, Рада обязательно обратится в профильное министерство по предложению о разработке соответствующего приложения, а “пока следовало бы сконцентрировать внимание на доработке тех приложений, которые есть сегодня”.

“Прежде всего, для того чтобы улучшить нашу работу, нужно прежде всего улучшить свою. Я думаю, вопрос не в приложениях, а в том, что Кабинету министров нужно в первую очередь сконцентрировать внимание на улучшении жизни наших граждан — в экономическом, социальном, медицинском плане и многих других”, — отметил он.

“О онлайн-голосовании, я знаю что у нас проходят комитеты, и на прошлой неделе было несколько заседаний комитетов, и, мягко говоря, не всегда они проходят так, чтобы нам было не стыдно за нашу работу”, — добавил Разумков.

Что было раньше

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил, что правительство готово разработать новую технологию для голосования в ВР.

Источник: УНН
Теги: КМУ, Украина, ВРУ
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