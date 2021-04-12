Разумков высказался об онлайн-голосования в Раде: посоветовал Кабмину улучшать собственную работу

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Голосование в Верховной Раде происходить согласно существующему в стране законодательству. Об этом сказал председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков во время заседания согласительного совета, комментируя инициативу по разработке приложения для голосования онлайн, передает корреспондент УНН.

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“В СМИ появилась информация о планах Министерства цифровой трансформации разработать приложение, которое бы позволило обеспечить онлайн-голосования в стенах Верховной Рады. Кто как относится к этой инициативе — я знаю было много дискуссий с различными фракциями, группами — кто-то поддерживает, кто-то — не поддерживает. Но, уважаемые коллеги, я думаю, прежде всего надо исходить из того законодательства, которое есть”, — сказал Разумков.

Детали

По словам председателя ВР, как только, или если парламент примет соответствующие изменения, Рада обязательно обратится в профильное министерство по предложению о разработке соответствующего приложения, а “пока следовало бы сконцентрировать внимание на доработке тех приложений, которые есть сегодня”.

“Прежде всего, для того чтобы улучшить нашу работу, нужно прежде всего улучшить свою. Я думаю, вопрос не в приложениях, а в том, что Кабинету министров нужно в первую очередь сконцентрировать внимание на улучшении жизни наших граждан — в экономическом, социальном, медицинском плане и многих других”, — отметил он.

“О онлайн-голосовании, я знаю что у нас проходят комитеты, и на прошлой неделе было несколько заседаний комитетов, и, мягко говоря, не всегда они проходят так, чтобы нам было не стыдно за нашу работу”, — добавил Разумков.

Что было раньше

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил, что правительство готово разработать новую технологию для голосования в ВР.