В "Слуге народа" назвали темы внеочередных заседаний

КИЕВ. 12 апреля. УНН. На внеочередных заседаниях, которые инициирует “Слуга народа”, планируют рассмотреть в частности, военные вопросы, а также вопрос разблокирования приватизации. Об этом сказал председатель партии “Слуга народа” Александр Корниенко на заседании согласительного совета, передает корреспондент УНН.

Детали

“Так как у нас парламент сейчас работает в несколько заблокированном режиме из-за рассмотрения законопроекта 2194 о продлении земельной реформы, и, хочу напомнить тем, кто подзабыл за словосочетанием „земельная реформа“, именно 2194 — это законопроект, который передает землю в собственность территориальных общин... Поэтому наша партия выступила с инициативой о внеочередных заседаниях. Для одного из них мы уже собрали подписи и подали на подписание председателя ВР”, — сказал Корниенко.

“Оно включает ряд вопросов, это и вопросы, связанные с военной темой — совершенствование оборонных заказов, внесение изменений в отношении военных ритуалов и захоронения, и вопрос о разблокировании большой приватизации”, — добавил он.

Также по словам Корниенко, на повестке дня — вопросы образования, потому что “сейчас важно сделать правильную рамку относительно сдачи/не сдачи ВНО теми, кто не хочет поступать в вузы”.

Кроме того, отметил председатель партии, этот вопрос так называемых валютных заемщиков, который должен быть решен до 21 апреля, после которого истекает мораторий.

“Также, учитывая пандемическую ситуацию, и то постоянно идущее обновление информации и о планах вакцинации, и об изменениях зон, их цветности, дискуссия даже личностная между правительством и мэром Киева, я думаю будет справедливо на час вопросов к правительству снова заслушать министра здравохранения Степанова с вопросом видоизменения или совершенствования национального плана вакцинации, чтобы он доложил нам что происходит с дополнительными партиями вакцин... и в частности о том, что делается, чтобы повысить доверие населения к вакцинации”, — добавил он.

Что было раньше

Председатель ВР Дмитрий Разумков заявил, что во вторник, 13 апреля, может состояться сразу два заседания парламента.