Зеленский запросил переговоры с Путиным. Кремль пока не ответил - Мендель

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский запросил переговоры с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения эскалации конфликта на востоке Украины, но пока не получил ответа. Об этом со ссылкой на слова пресс-секретаря Президента Украины Юлии Мендель сообщает Reuters, передает УНН.

Цитата:

"Офис Президента, конечно, делал запрос на переговоры с Владимиром Путиным. Мы пока не получили ответа и очень надеемся, что это не отказ от диалога", - сказала она.

Детали

По словам Мендель, "Россия сосредоточила более 40 000 военнослужащих на восточной границе Украины и более 40 000 военнослужащих в Крыму", пишет агентство.

Зеленский отправится в Париж для переговоров относительно наращивания войск России и эскалации конфликта на Донбассе, добавила она.

Дополнение

Обострение на Донбассе продолжается с начала 2021 года. По состоянию на 12 апреля, по информации Офиса Президента, на Донбассе в результате военных действий погибли 26 украинских военных.

Добавим, вопрос урегулирования ситуации на Донбассе обсуждается в том числе в "нормандском формате" (Украина, Германия, Франция, Россия).

Еще в марте, на фоне эскалации на Донбассе, Зеленский заявил, что готовится "нормандский" саммит. Если его не будет, он хотел встретиться с лидерами "четверки" отдельно.

Тогда же глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (еще одном формате урегулирования конфликта на Донбассе) Леонид Кравчук предполагал, что встреча лидеров "нормандской четверки" может состояться уже в апреле.

При этом президент РФ Владимир Путин уже провел совместные переговоры с лидерами ФРГ - Ангелой Меркель - и Франции - Эмманюэлем Макроном, однако - без Зеленского. На этой онлайн-встречи Меркель и Макрон призвали провести "нормандские" переговоры.