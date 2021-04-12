Вопросы вступления в ЕС и НАТО и выборы на Донбассе могут вынести на референдум - Стефанчук

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Вопросы о вступлении Украины в ЕС и НАТО, а также о проведении выборов на временно оккупированном Донбассе могут на определенном этапе быть вынесены на всеукраинский референдум. Об этом на заседании Согласительного совета заявил первый заместитель председателя ВР Руслан Стефанчук, передает корреспондент УНН.

Цитата:

"Всеукраинский референдум - это не игрушка на каждый день, это - серьезный механизм для решения сложных государственных вопросов. Поэтому я хотел бы, чтобы мы все считались с тем, что при этих инициативах - это вещь финансово затратная, и должны решаться государственные для нас вещи. В частности, я думаю, что такими вопросами на определенных этапах развития Украины могли бы стать вступление Украины в ЕС и НАТО и то, согласны ли мы, что выборы на временно оккупированных территориях будут проводиться по возвращению полного контроля над границей, и целый ряд других вопросов" - сказал Стефанчук.

Детали

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о народовластии через всеукраинский референдум.

26 января парламентарии приняли в целом законопроект о народовластии через всеукраинский референдум.

Ранее Стефанчук заявлял, что вопросы для всеукраинского референдума должен формулировать народ.