Разумков: если нардепы будут работать на "удаленке" - люди не поймут

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Люди не поймут, если всем нужно будет с трудом добираться на работу, а народные депутаты будут работать с собственного дивана. К тому же, это не соответствует регламенту ВР. Об этом на брифинге в понедельник сказал глава ВР Дмитрий Разумков, передает корреспондент УНН.

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"Онлайн-голосование сейчас ни на каком этапе, так как согласно регламенту Верховной Рады Украины четко прописано, где и как должно происходить голосования народными депутатами Украины. Я сегодня говорил о приложении, это инициатива Министерства цифровой трансформации", - сказал Разумков.

Детали

Глава ВР выразил мнение о том, что Минцифры лучше сегодня сконцентрировать свое внимание на "Дии", которая записывает на вакцинацию. А для народных депутатов, Рада обязательно обратится или в профильное министерство, или в другие учреждения, если законодательство будет изменено.

"Я не являюсь большим сторонником такого режима работы, потому что законы должны приниматься в зале - чтобы потом ни у кого не возникало вопросов "ой я проголосовал", или "я не проголосовал", или "у меня не было интернета", или "кто-то меня заставил" нажать ту или иную кнопку, а я уверен, что именно так и будет. И во-вторых, вы понимаете, все государство работает и сегодня люди не знают, как доехать до работы. И когда народные депутаты будут сидеть у себя дома и работать на "удаленке" - я думаю, люди не поймут", - добавил спикер.

Что было раньше

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил, что правительство готово разработать новую технологию для голосования в ВР.