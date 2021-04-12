НАПК проверяет декларации Зеленского, Шмыгаля и еще 15 министров

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции начало полную проверку еще 98 деклараций публичных служащих, в частности Президента Украины Владимира Зеленского, Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля и еще 15 министров. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НАПК.

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“Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) начало полную проверку еще 98 деклараций публичных служащих. Итак, по состоянию на 12 апреля в полной проверке НАПК уже 375 деклараций должностных лиц”, — говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что большинство из этих деклараций НАПК взяло в проверку, поскольку в 2020 году завершить такую проверку было невозможно из-за решения Конституционного Суда Украины.

Отмечается, что в целом чиновники подали почти 792 тысячи деклараций.

В НАПК отмечают, что все декларации будут проверены автоматически благодаря системе логического и арифметического контроля (ЛАК). Компьютер определит, какие декларации содержат наибольшие риски, после чего работники НАПК начнут полную проверку этих деклараций.

К концу года НАПК планирует осуществить полную проверку более 1000 деклараций чиновников.

Так, согласно Порядку очередности начато полные проверки деклараций в частности:

Зеленский, Президент Украины

Шмыгаль Денис Анатольевич, Премьер-министр Украины

Также в списке указаны еще 15 министре и ряд заместителей, полный список можно посмотреть на сайте НАПК.