Эскалация на Востоке: Украина инициировала новое заседание в ОБСЕ из-за наращивания военного присутствия РФ

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Украина инициировала заседание в ОБСЕ в связи с увеличением военного присутствия России вдоль границы с Украиной и на временно оккупированных украинских территориях. Об этом сообщил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк в Twitter, передает УНН.

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"Украина инициировала совместное заседание Постоянного совета и Форума безопасности сотрудничества ОБСЕ - для рассмотрения вопроса существенного увеличения военного присутствия РФ вдоль границы с Украиной и на временно оккупированных украинских территориях", - сообщил Цимбалюк.

Контекст

7 апреля Украина активировала Венский документ ОБСЕ 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности.

По запросу Украины, страны ОБСЕ встретились 10 апреля, чтобы запросить у России разъяснения о наращивании силы на границах Украины и во временно оккупированном Крыму. Как сообщили в миссии США при организации, этот запрос информации был составлен в соответствии с Венским документом в надежде снизить риски конфликта.

Российская Федерация отказалась участвовать в инициированном Украиной заседании ОБСЕ. Франция и Германия выступили с заявлением, в котором написали, что поддерживают Украину и "сожалеют о такой позиции РФ".

В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на отказ Российской Федерации выполнять положения Венского документа и от участия в заседании ОБСЕ, указав, в частности, что отказ Москвы выполнять положения Венского документа является "очередным подтверждением намерений РФ продолжать военное давление и угрозы силой в отношении Украины".

Это происходит на фоне эскалации ситуации на Донбассе. 30 марта главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сказал, что Россия осуществляет постепенное наращивание войск вблизи государственной границы Украины - на Севере, на Востоке и на Юге. Всего ожидается дополнительное сосредоточения до 25 батальонных тактических групп, что в совокупности с имеющимися развернутыми силами и средствами вблизи государственной границы с Украиной создает угрозу военной безопасности государства.

По словам Хомчака, по состоянию на 30 марта вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях Украины и АР Крым было 28 батальонных тактических групп противника, а именно - в Брянской, Воронежской, Ростовской областях, и на территории временно оккупированного Крыма.

Президент Владимир Зеленский 8 апреля сообщал, что с начала года на Донбассе погибли 26 бойцов. После этого также были сообщения о погибших военных на Донбассе, в частности, и в понедельник, 12 апреля.