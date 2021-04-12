Верховный Суд отказал Януковичу в участии в заседании по видеосвязи

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Верховный Суд отказал экс-президенту Украины Виктору Януковичу в возможности принимать ему участие в рассмотрении кассационных жалоб его защиты на решения судов двух инстанций по делу о государственной измене в режиме видеоконференцсвязи. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ВС.

Цитата:

"ККС ВС отказал в признании обязательного участия осужденного в судебном заседании во время кассационного рассмотрения, мотивируя это тем, что ВС лишен возможности обеспечить его явку, поскольку В. Ф. Янукович находится за пределами территории Украины. Суд отметил, что осужденный по собственному желанию может принять участие в рассмотрении этого уголовного производства", - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что решая ходатайство по обеспечению участия осужденного в рассмотрении уголовного производства в режиме видеоконференцсвязи в порядке международной правовой помощи, ККС ВС также отказал в его удовлетворении, в частности, указав, что во время досудебного расследования в этом уголовном производстве РФ ранее уже отказывала в предоставлении такой помощи.

"Вместе с целью реализации процессуальных прав осужденного и учитывая конкретные обстоятельства этого уголовного производства Кассационный уголовный суд предложил стороне защиты обеспечить участие В. Ф. Януковича во время кассационного рассмотрения этого уголовного производства с использованием собственных технических средств и программного обеспечения "TrueConf", - отмечается в сообщении.

Так, очередное судебное заседание по делу запланировано на 14:00 17 мая 2021 года.

Что было раньше

Экс-президент Украины Виктор Янукович, которого обвиняют в госизмене и узурпации власти, заявлял, что готов лично свидетельствовать в судебном заседании по рассмотрению кассационной жалобы на решение Оболонского районного суда Киева и Киевского апелляционного суда об аннексии Крыма в Верховном суде Украины.

Дополнение

В 2019 году суд приговорил экс-президента Украины Виктора Януковича к 13 годам заключения и обязал его выплатить 98 561 грн, в качестве взыскания за процессуальные издержки на судебные экспертизы.

Киевский апелляционный суд оставил без изменений приговор суда первой инстанции по делу о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича.