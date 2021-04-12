В Славянске во время сессии горсовета в зал занесли флаг России

КИЕВ. 12 апреля. УНН. В Славянске Донецкой области 12 апреля во время заседания сессии городского совета в зал занесли флаг России, который затем убрала полиция, передает УНН.

Детали

Так, в 7-ю годовщину захвата Славянска, мужчина решил напомнить о недопустимости повторения ситуации. Поэтому занес в зал два флага: украинский и российский.

Однако появились правоохранители и убрали триколор и вывели мужчину.



Дополнение

5 июля 2014 года украинские военнослужащие освободили город от пророссийских террористов.

В последнее время на Донбассе наблюдается эскалация ситуации.

Кроме того, во вторник, 30 марта, главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак во время выступления в Верховной Раде Украины сказал, что Россия осуществляет постепенное наращивание войск вблизи государственной границы Украины - на Севере, на Востоке и на Юге. Всего ожидается дополнительное сосредоточения до 25 батальонных тактических групп, что в совокупности с имеющимися развернутыми силами и средствами вблизи государственной границы с Украиной создает угрозу военной безопасности государства.

По словам Хомчака, по состоянию на 30 марта 2021 года вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях Украины и АР Крым содержится 28 батальонных тактических групп противника, а именно - в Брянской, Воронежской, Ростовской областях, и на территории временно оккупированного Крыма.

Стоит отметить, накануне состоялось заседание Трехсторонней контактной группы, во время которого стороны подтвердили необходимость полного и всеобъемлющего соблюдения режима прекращения огня.

Зеленский сообщал, что с начала года на Донбассе погибли 26 бойцов.