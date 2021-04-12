Украинская делегация посетила Израиль: говорили о сотрудничестве в производстве вакцин против COVID-19

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Украинская делегация во главе с вице-премьер-министром - министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексеем Резниковым посетила с визитом Государство Израиль. Как сообщили в Офисе Президента, обсудили вопросы возможного сотрудничества при производстве вакцин, в том числе вакцин против COVID-19, также уделили внимание ситуации на Донбассе и подготовке к празднованию еврейского Нового года Рош га-Шана, передает УНН.

Детали

Как сообщили в Офисе Президента, в состав делегации вошли руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак, заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква и заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Во время визита состоялись встречи с Премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, советником по вопросам национальной безопасности и председателем Совета по национальной безопасности Меиром Бен-Шабат, министром внутренних дел Израиля Арие Дери, политическим директором, заместителем генерального директора МИД Израиля Алоном Баром и заместителем министра здравоохранения Израиля Иоавом Кишем.

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"Участники обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, в частности взаимодействие в сфере торговли и инвестиций. Было договорено продолжать сотрудничество между Украиной и Израилем в преодолении пандемии COVID-19.

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Стороны также обсудили вопросы возможного сотрудничества при производстве вакцин, в том числе вакцин против COVID-19 и обменялись опытом организации прививок вакциной, которая требует ультранизких температур хранения. Дополнительно говорилось о профессиональных эпидемиологических вопросах для упрощения пересечения границ между государствами и уже начатую подготовку к празднованию еврейского Нового года Рош га-Шана", - говорится в сообщении.

Добавим

Отдельное внимание было уделено противодействию российской агрессии и ситуации на Донбассе. Израильская сторона отметила непоколебимую поддержку Украины в стремлении к миру и сохранении ее суверенитета и территориальной целостности в пределах международно признанных границ, сообщили в Офисе.

"Во время встреч стороны договорились о поддержании существующей динамики контактов на высшем уровне в течение года", - говорится в сообщении.

Напомним

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что первые партии с 10 млн доз вакцины Pfizer ожидаются уже в ближайшие месяцы. К тому же ранее он сообщал, что Украина ожидает поставку еще 22 миллионов доз различных вакцин: законтрактовано 14 млн доз, еще 8 млн будет получено в рамках программы COVAX. При этом, по его словам, в Украине подавляющее большинство взрослого населения будет вакцинировано в течение 2021 года. Таким образом в целом на данный момент Украина должна получить 32 млн доз вакцин.