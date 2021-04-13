С завтрашнего дня разрешается закупка "пакетов малыша" через ProZorro

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Закон № 1359-ІХ по улучшению условий предоставления роженицам государственной помощи "пакет малыша", предусматривающий закупку товаров для комплектования "пакетов" на открытых прозрачных аукционах через электронную систему ProZorro, опубликован в парламентской газете "Голос Украины" от 13 апреля, он вступает в силу уже в среду, передает УНН.

Детали

Речь идет о законе "О внесении изменений в Закон Украины "О государственной помощи семьям с детьми" относительно предоставления помощи в связи с беременностью и родами и эффективного использования бюджетных средств при финансировании одноразовой натуральной помощи "пакет малыша" № 1359-ІХ, который Верховная Рада приняла 30 марта.

Так, закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, то есть 14 апреля.

Как отмечалось ранее, на законодательном уровне не был закреплен орган, ответственный за назначение и выплату помощи "пакет малыша". А этот закон "решает этот вопрос, закрепляя полномочия по назначению и выплате такого вида государственной помощи за органами социальной защиты населения по месту жительства родителей (усыновителей, опекуна, попечителя) новорожденного".

При этом помощь "пакет малыша" не засчитывается в размера помощи при рождении ребенка (41 280 гривен).

Также этим законом закрепляется стоимость "пакета малыша" на уровне трех размеров прожиточного минимума для детей до 6 лет, установленного законом на дату объявления о проведении конкурентных процедур закупок. Конечная цена определяется в результате закупочного аукциона.

Такие изменения в законодательство, как ожидается, позволят проводить закупки товаров для комплектования "пакета малыша" на открытых прозрачных аукционах через электронную систему ProZorro с целью более эффективного использования бюджетных средств.

Для справки

Кабинет министров Украины в июле прошлого года согласовал старт инициативе, сгласн которой вместо "пакета малыша" родителям выплачивали единовременное пособие в размере 5000 гривен. Проект был разработан по собственной инициативе Министерства социальной политики Украины.

Однако общество инициативу не поддержало. В частности, родители выступили за возвращение "пакета малыша".

В конце концов, Рада в сентябре приняла законопроект о возвращении "пакета малыша". В октябре его подписал Президент.