Верещук призвала украинцев занять консолидированную позицию в вопросе агрессии РФ

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Народный депутат от фракции "Слуга народа", член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Ирина Верещук призвала политиков и экспертов не спекулировать на теме российской агрессии против Украины и занять консолидированную позицию, передает УНН.

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"Консолидация заключается в том, чтобы мы понимали и объединялись вокруг мирных инициатив, политических потуг. Вокруг политических попыток Президента, министра иностранных дел, всех тех, от кого это зависит - объединиться и объяснить всему миру, что происходит", - заявила она.

Верещук считает, что сами украинцы создают благодатное информационное поле для манипуляций России.

"Через наше информационное поле РФ проводит различные психологические операции. И у них, по воле, по неволе, имея позицию или определенную идеологическую окраску, участвуют наши же политики и эксперты. Они нагнетают ситуацию, подают непроверенные факты, а это точно не помогает консолидации", - подчеркнула Верещук.

Дополнение

Ранее Верещук назвала неадекватным поведение России.