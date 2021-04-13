Верещук призвала украинцев занять консолидированную позицию в вопросе агрессии РФ
Ирина Верещук
КИЕВ. 13 апреля. УНН. Народный депутат от фракции "Слуга народа", член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Ирина Верещук призвала политиков и экспертов не спекулировать на теме российской агрессии против Украины и занять консолидированную позицию, передает УНН.
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"Консолидация заключается в том, чтобы мы понимали и объединялись вокруг мирных инициатив, политических потуг. Вокруг политических попыток Президента, министра иностранных дел, всех тех, от кого это зависит - объединиться и объяснить всему миру, что происходит", - заявила она.
Верещук считает, что сами украинцы создают благодатное информационное поле для манипуляций России.
"Через наше информационное поле РФ проводит различные психологические операции. И у них, по воле, по неволе, имея позицию или определенную идеологическую окраску, участвуют наши же политики и эксперты. Они нагнетают ситуацию, подают непроверенные факты, а это точно не помогает консолидации", - подчеркнула Верещук.
Дополнение
Ранее Верещук назвала неадекватным поведение России.