Столтенберг перед Комиссией Украина-НАТО: Россия не имеет права вето на вступление стран в Альянс

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Только Украина и 30 членов НАТО должны принимать решения относительно вступления страны в Альянс - Россия не имеет права вето в этом вопросе. Об этом сказал Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Брюсселе, передает корреспондент УНН.

Цитата:

"30 партнеров НАТО должны решать, когда Украина готова к членству в НАТО. И никто больше не имеет права вмешиваться в этот процесс. Это суверенное право каждой нации, как и Украины, - подавать заявку на членство, и это право только 30 партнеров решать, когда членство будет предложено. Это важный принцип. Потому что Россия сейчас пытается восстановить некое сферическое влияние, когда они пытаются решать, что могут делать их соседи", - сказал Столтенберг.

Детали

По словам Генсека НАТО, такой подход - это пример мира, который Запад пытается оставить позади, где крупные силы могли решать, что маленькие соседи могли делать.

"Мы поддерживаем суверенное право Украины подаваться на членство и решать свой путь, и только 30 партнеров должны решать, соответствует ли она стандартам... Мы отвергаем идею, которую мы слышим от Москвы, что Россия имеет какое-то вето, чтобы отрицать суверенное право других наций решать свой путь, включая то, частью какого механизма по безопасности они хотели бы быть, и включая членство в НАТО", - подчеркнул Генсек Альянса.

Контекст

Североатлантический альянс на саммите в Бухаресте в апреле 2008 года принял политическое заявление о том, что "Украина и Грузия со временем станут членами НАТО", однако отказался предоставлять обеим странам Планы действий по подготовке к членству в Альянсе, что является первым шагом в юридической процедуре вступления страны в организацию.

12 июня 2020 года Украина получила статус партнера с расширенными возможностями НАТО.

Ближайшей целью страны теперь является получение Плана действий относительно членства в НАТО, заявил Президент Владимир Зеленский.

Недавно Президент обсудил с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом обострение ситуации с безопасностью на Донбассе и отметил, что получение Украиной Плана действий относительно членства станет настоящим сигналом для РФ, поможет закончить войну на Донбассе.

В ответ, в частности, Кремль уже заявлял, что Украина якобы "только усилит" "кризис" решением вступить в НАТО.