В МИД РФ заявили, что американским кораблям в Черном море стоит "держаться подальше" от оккупированного Крыма

КИЕВ. 13 апреля. УНН. США якобы “осуществляют провокацию”, направляя свои военные корабли в Черное море. Об этом заявил во вторник журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков, назвав такие действия попыткой играть на нервах у России, которая “не принесет результатов”, пишет УНН со ссылкой на федеральное агентство ТАСС.

Детали

“Американским военным кораблям поблизости от наших берегов (как известно Москва считает „законной“ оккупацию АР Крым и города Севастополя — ред.) делать совершенно нечего. Это сугубо провокационные мероприятия, которые они осуществляют, провокационные в прямом смысле слова. Они испытывают нас на прочность, играют на нервах. У них ничего не получится”, — заявил Рябков.

Он отметил, что маневры американского флота за тысячи километров от пунктов базирования якобы всегда являются инструментом геополитики. “США, видимо, чувствуя себя внутри владыкой морей, в этом плане наследуя Великобритании из другой эпохи, должны все-таки понимать, что риски тех или иных инцидентов очень высоки. Мы уже в этом году наблюдали нечто подобное совершенно в другой акватории”, — заявил замминистра.

Москва призывает Вашингтон держаться подальше от оккупированного Крыма (в РФ именуемого так называемой “Республикой Крым” — ред.) и черноморского побережья России для его же блага, добавил замглавы МИД. “Мы предупреждаем США, что им лучше держаться подальше от Крыма, от нашего черноморского побережья. Это для их же блага будет”, — потребовал Рябков.

Контекст

Ранее Соединенные Штаты уведомили Турцию об отправке двух военных кораблей в Черное море две недели назад на фоне роста напряженности в Украине.