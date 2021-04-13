У "Слуги народа" спросят с ГП "Медзакупки", почему не закупаются тесты на COVID-19 украинского производства

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Государство может экономить сотни миллионов гривен, если вместо закупки экспресс-тестов на антиген отдаст предпочтение более чувствительным ИФА-тестам на антиген отечественного производства, также внесенным в протокол Минздрава. Народный депутат от “Слуги народа” Алексей Устенко в комментарии УНН заявил, что собирается в официальном порядке инициировать и поднять вопрос о закупке недорогих ИФА-тестов на антиген украинского производства, пояснив, что государство выиграет при таком сценарии по всем направлениям.

Цитата:

"Покупая украинские тесты, мы экономим наши бюджетные деньги, мы помогаем нашим ученым, мы даем возможность создания здесь новых рабочих мест и уплаты налогов. И гарантируем, что в Украине всегда будут тесты, украинцы всегда будут ими обеспечены. Минздрав (ГП "Медзакупки" - ред.) должны как можно быстрее начать закупку наших тест-систем. И мы обязательно направим к ним обращение по поводу того, почему не закупаются тесты отечественного производства", - заявил Устенко.

Детали

Парламентарий отмечает, что главная проблема лежит в плоскости приоритизации иностранного производителя, вместо поддержки украинского.

"По большому счету, во всей нашей экономике мы всегда отдавали приоритет какому-то условному западному инвестору, который создавал рабочие места там, за границей, – в Германии, Франции, Китае, ранее – в России. Они там развивали рабочие места, экономику, там платили налоги, становились сильнее. И конечно очень важно, чтобы Минздрав сегодня начал закупать наши отечественные тесты, потому что от этого будет выгода не только для нашего бюджета, но еще и плюс в экономику", - объясняет Устенко.

Народный депутат объясняет, что помимо оплаты всех налогов в пределах государства, закупка украинских ИФА-тестов на антиген поддержит украинскую науку и ученых, создаст для них рабочие места.

"Это возможность развивать наш научный потенциал, который у нас был огромный на момент 1991 года. Мы были страной технологически развитой, у которой были возможности, у которой была база для создания вакцин и передовые технологии. К большому сожалению, мы все это потеряли, не финансируя бюджетом наших товаропроизводителей, не помогая нашим ученым бюджетными деньгами", - резюмировал Устенко.

Дополнение

Журналисты УНН подсчитали, что в прошлом году ГП "Медзакупки" закупили экспресс-тестов на антиген иностранных производителей почти на миллиард гривен. При этом покупая ИФА-тесты на антиген украинского производства, можно сэкономить более половины от затраченного в прошлом году - 580 млн грн. А это, например, зарплата 64 444 врачей или возможный ресурс для ее повышения.

Справка

• Стоимость одного ИФА-теста на антиген составляет 70 гривен.

• Аналитическая чувствительность DIA®-SARS-CoV-2-Ag-R составляет 10 пг/мл. Это означает, что украинский тест по меньшей мере в 75 раз чувствительнее, чем лучший экспресс-тест иностранного производства Abbott (750 пг/мл).

• За счет высокой чувствительности обнаруживает COVID-19 за семь дней до появления первых симптомов.

• ИФА-тестами DIA®-SARS-CoV-2-Ag-R можно проверять на COVID-19 до 1 миллиона в день благодаря простоте выполнения.

• Проводится с помощью мазка из носоглотки.