Правительство не выполняет решений Рады - нардеп прокомментировал тарифные постановления, которые рассматривает Парламент

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Народный депутат от фракции "Батькивщина" Вадим Ивченко в эфире телеканала Украина 24 заявил, что решение Верховой Рады Украины не выполняются правительством, поэтому тарифные постановления, которые сейчас будет рассматривать парламент, имеют сугубо декларативный характер. Об этом сообщает УНН.

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"Первая внеочередная сессия, что касается тарифов. Но, к сожалению, только постановления стоят (на повестке дня - ред.). И, как мы видим, правительство не выполняет сегодня решений Рады, не выполняет постановлений, которые принимает Рада. Это означает, что уменьшение тарифов является декларативным и, я думаю, что правительство не отреагирует на очередное постановление о том, чтобы вернуть льготный тариф 90 копеек за 100 киловатт. Или не начислять людям за транспортировку газа, если они не пользуются газом в определенный период и др. То есть снова постановления - на откуп правительства, а правительство уже по примеру нашего "ковидного" постановления не выполняет решение Верховной Рады", - отметил Ивченко.

Контекст

Сегодня началось внеочередное пленарное заседание Верховной Рады Украины девятого созыва. Народные депутаты Украины рассмотрят четыре проекта постановления, три из которых касаются тарифов на электроэнергию, энергоносители и услуги распределения природного газа - №4590, №4609, №4587.

Дополнение

Напомним, ранее нардеп Вадим Ивченко подчеркивал, что вопрос тарифов в первую очередь должен быть рассмотрен Верховной Радой, ведь высокие тарифы также увеличивают цены и на продукты.