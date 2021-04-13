Рада поручила правительству обеспечить надлежащую профилактику, диагностику и лечение детей с диабетом

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Верховная Рада на внеочередном заседании во вторник приняла в целом проект постановления № 4042 о принятии неотложных мер, направленных на обеспечение должной профилактики, диагностики и лечения больных детей сахарным диабетом. Соответствующее решение поддержали 326 народных избранников, передает корреспондент УНН.

Цитата:

"Законопроект касается детей, больных диабетом. Их насчитывается около 10 тыс. на всю страну. Если правильно не диагностировать и не лечить этих детей, как следствие мы можем получить нефункциональных инвалидов, которых государство всю жизнь будет содержать за свой счет", - сказал нардеп от "За будущее" Антон Поляков, представляя законопроект в Раде.

Детали

Проектом Постановления предлагается поручить Кабинету Министров безотлагательно рассмотреть вопросы:

1) создания и обеспечения надлежащего функционирования системы профилактики и диагностики детей сахарным диабетом;

2) включения скрининга сахарного диабета в ежегодный обязательный медицинский профилактический осмотр среди детей;

3) обеспечения учреждений здравоохранения государственной и коммунальной собственности, осуществляющих ежегодные обязательные медицинские профилактические осмотры среди детей специальными техническими средствами для забора крови и измерения уровня сахара в крови за счет средств государственного бюджета;

4) обеспечения внедрения международных стандартов (протоколов) оказания медицинской помощи детям больным сахарным диабетом;

5) совершенствования порядка обеспечения больных лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения в части обеспечения детей больных сахарным диабетом приборами непрерывного контроля сахара и расходными материалами за счет государственного бюджета;

6) предусмотрения финансирования мероприятий необходимых на реализацию указанного Постановления за счет медицинской субвенции на соответствующий бюджетный период.

Как отмечается в заключении главного комитета, уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека поддержала принятие указанного проекта постановления.

Сам же Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования принял решение рекомендовать Раде включить проект постановления в повестку дня четвертой сессии Верховной Рады Украины IX созыва и по результатам рассмотрения в первом чтении принять его за основу.

Справка

Как утверждают авторы законопроекта, распространенность диабета в Украине увеличилась на половину за последние 10 лет. Почти 3% первичной инвалидности взрослого населения в Украине является следствием заболевания диабетом.

Отмечается, что в последние годы постоянно увеличивается количество больных детей, нуждающихся в лечении препаратами инсулина.

Так, по состоянию на 1 апреля 2020 года, по данным Украинской Диабетической Федерации, в Украине зафиксировано больных сахарным диабетом

- детей 0-13 лет: мальчиков - 3007, девочек - 2887;

- детей 14-17 лет: мальчиков - 1884, девочек - 1630.

Дополнение

Как сообщал УНН, по данным ООН, от сахарного диабета в мире страдают 422 млн человек, а 1,6 млн - ежегодно умирают от причин, связанных с диабетом.



