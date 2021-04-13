Утром в пятницу 16 апреля прибудет первая партия вакцины Pfizer - Степанов

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Первая партия вакцины Pfizer по программе COVAX поступит в Украину утром в пятницу, 16 апреля. Об этом в эфире телеканала "НАШ" сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, информирует УНН.

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"Мы ожидаем 16 апреля, в пятницу утром должен прибыть самолет с 117 тысячами доз вакцины Pfizer", - сообщил Степанов.

Детали

На вопрос о том, будет ли глава Минздрава встречать прибытие вакцины Pfizer, Степанов ответил, что у него, как у министра, есть значительно более важные задачи.

Вакцинация в Украине

В Украине вакцинация от COVID-19 стартовала 24 февраля. Первым прививку получил врач из Черкасс - вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield).

На сегодня, по данным Минздрава, в Украине прививки от коронавирусной болезни препаратом получило уже более 388 401 человек.

Также в Украине уже началась поставка по регионам первой партии вакцины против COVID-19 CoronaVac производства Sinovac Biotech. Приоритет по использованию вакцины от коронавируса CoronaVac будет выделено на маломобильных групп населения пожилого возраста.

Ранее Степанов также рассказал, что первые партии из 10 млн доз вакцины Pfizer ожидаются уже в ближайшие месяцы.

К тому же ранее он сообщал, что Украина ожидает поставку еще 22 миллионов доз различных вакцин: законтрактовано 14 млн доз, еще 8 млн будет получено в рамках программы COVAX. При этом, по его словам, в Украине подавляющее большинство взрослого населения будет вакцинировано в течение 2021 года. Таким образом в целом на данный момент Украина должна получить 32 млн доз вакцин.