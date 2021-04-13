Степанов пошутил о сборе подписей за его отставку отдельными нардепами: это у них стало национальной забавой

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Министр здравоохранения Максим Степанов остроумно прокомментировал в эфире телеканала "НАШ" сбор подписей отдельными народными депутатами за его отставку, сообщает УНН.

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"Они уже год собирают. Собирают, теряют - это у них уже стало национальной забавой. Пусть собирают. Во-первых, они чем-то заняты, поэтому пусть занимаются хотя бы этим, а не морочат мне голову по другим каким-то делам", - отшутился Степанов

Что было раньше

Политический эксперт Кирилл Молчанов раскритиковал деятельность отдельных политических сил и народного депутата Дмитрия Гурина, которые начали собирать подписи за отставку министра здравоохранения Максима Степанова. При этом, по его словам, они не принимали во внимание то, что из-за этого могли произойти срывы с заключением договора о 10 млн доз вакцины Pfizer, о которых в то время как раз договаривался министр Степанов.

Напомним, министр Степанов ранее прокомментировал скандальное заявление народного депутата Дмитрия Гурина о том, что следует увольнять медиков за их отказ от вакцинации. Глава Минздрава заявил, что такое предложение является полным абсурдом, вакцинация в стране добровольная, а медиков он не позволит обижать.

Справка

Министр здравоохранения Степанов сообщил, что Украина во время третьей волны COVID-19 по уровню смертности на 1 млн населения находится на 34 месте, а по уровню заболеваемости на 36 месте в Европе.

По информации Министерства здравоохранения, меньше чем за год противостояния пандемии COVID-19 количество койко-мест для больных коронавирусной инфекцией удалось увеличить с 3500 до 60 000, из которых 56 000 присоединены к кислороду (по состоянию на март 2020 года их количество составляло всего лишь 3500 штук).