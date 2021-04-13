ООС: боевики трижды обстреляли украинские позиции, есть один погибший и раненые

КИЕВ. 13 апреля. УНН. В течение текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики три раза нарушили режим прекращения огня, сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Цитата:

"Игнорируя договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы, российско-оккупационные войска и в дальнейшем осуществляют обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины. С начала этих суток зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации", - сообщили в пресс-центре.

Детали

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", недалеко от поселка Пивденное, российско-оккупационные войска обстреливали позиции украинских защитников из запрещенных Минскими договоренностями минометов 82-го калибра.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", вблизи поселка Первомайское враг совершил обстрел со станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе населенного пункта Майорск, БПЛА противника пересекая линию разграничения совершил сброс гранат на позиции наших подразделений, в результате чего один военнослужащий получил ранения, несовместимые с жизнью.



Еще 2 военнослужащих Вооруженных Сил Украины получили ранения. Воинам оперативно оказана медицинская помощь, их доставили в лечебное учреждение.

Как отметили в пресс-центре, на обстрелы противника наши защитники открывали огонь. Обо всех фактах нарушений Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ.

Кроме того, в районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. В частности, пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали более 14 гектаров территории и передали на уничтожение 46 взрывоопасных предметов.

Дополнение

12 апреля в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 17 раз нарушили режим прекращения огня.