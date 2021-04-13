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Верещук: Украина нуждается в поддержке НАТО в противодействии РФ

Верещук: Украина нуждается в поддержке НАТО в противодействии РФ

Ирина Верещук

КИЕВ. 13 апреля. УНН. В войне с РФ Украине не хватает реальной поддержки западных партнеров в вооружении. Об этом заявила член комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны, народный депутат от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук, передает УНН.

Цитата:

"Украина уже четко артикулирует, что нам недостаточно только политической и дипломатической поддержки, и требует от Запада более действенных шагов. В частности в части помощи в обороноспособности нашего государства, в оснащенности нашей армии, в вооружении. То есть, чтобы страны НАТО могли продать нам оружие, а как вы знаете есть негласное эмбарго. Практическое измерение помощи должно быть наглядным уже в эти дни: это авианосцы, корабли и реальное вооружение", - сказала она в эфире одного из телеканалов.

Детали

Нардеп напомнила, что на днях РФ пригрозила США из-за кораблей в Черном море.

"Поэтому нам надо, чтобы страны НАТО вмешались и помогли нам на Черном море. Потому что у нас недостаточно сил и средств, и это ни для кого не секрет. У РФ - большой флот. РФ входит в тройку тех, у кого флот лучший в мире. И ни одна страна НАТО самостоятельно не справится с РФ", - подытожила Верещук.

Дополнение

Ранее Верещук призвала украинцев занять консолидированную позицию в вопросе агрессии РФ.

Источник: УНН
Теги: Россия, НАТО, Украина, нардепы, Слуга народа
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