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Нардепы вернули выплаты больничных в случае болезни или травмы

Нардепы вернули выплаты больничных в случае болезни или травмы

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Верховная Рада приняла за основу и в целом проект закона № 5187 о социальной защите в случае наступления временной нетрудоспособности. Соответствующее решение поддержали 304 народных депутатов, передает корреспондент УНН.

Детали

Проектом Закона предлагается внести изменения в Закон Украины “Об общеобязательном государственном социальном страховании”, согласно которым восстановить право застрахованных лиц получать материальную помощь по страховому случаю “временная нетрудоспособность вследствие заболевания или травмы, не связанной с несчастным случаем на производстве” .

В случае принятия проекта Закона, он вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования и вводится в действие с 30 июня 2021 года.

Что было раньше

Рада в конце марта приняла за основу и в целом внесенный Президентом Владимиром Зеленским законопроект о предоставлении помощи застрахованным лицам на период осуществления ограничительных противоэпидемических мероприятий, введенных с целью предотвращения распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.

Источник: УНН
Теги: ВР, Украина, больничные
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