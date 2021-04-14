Встреча Кулебы и Блинкена: в Госдепе сообщили детали

КИЕВ. 14 апреля. УНН. Государственный секретарь Энтони Блинкен встретился в Брюсселе с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Как информируют на сайте Госдепа США, секретарь Блинкен подтвердил непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины в условиях продолжающейся агрессии России. Об этом пишет УНН.

Детали

В ходе встречи секретарь выразил обеспокоенность умышленными действиями России по эскалации напряженности с Украиной, в том числе благодаря агрессивной риторике и дезинформации, усилению нарушений режима прекращения огня и перемещению войск в оккупированном Крыму и у границ Украины.

Секретарь Блинкен и министр иностранных дел Кулеба обсудили важность продвижения верховенства права и экономических реформ для укрепления украинских институтов, поддержки антикоррупционных усилий и дальнейших стремлений к евроатлантической интеграции.

Напомним

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился в Брюсселе с госсекретарем США Энтони Блинкеном, во время встречи подчеркнул - необходимо демотивировать Москву от дальнейшей эскалации.

Контекст

Сегодня министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба с рабочим визитом в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе для участия во внеочередном заседании Комиссии Украина-НАТО. Заседание созвано по запросу Киева.

В рамках визита также состоялась встреча министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Добавим

В последнее время на Донбассе наблюдается эскалация ситуации.

Кроме того, во вторник, 30 марта, главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак во время выступления в Верховной Раде Украины сказал, что Россия осуществляет постепенное наращивание войск вблизи государственной границы Украины - на Севере, на Востоке и на Юге. Всего ожидается дополнительное сосредоточения до 25 батальонных тактических групп, в совокупности с имеющимися развернутыми силами и средствами вблизи государственной границы с Украиной создает угрозу военной безопасности государства.

По словам Хомчака, по состоянию на 30 марта 2021 вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях Украины и АР Крым содержится 28 батальонных тактических групп противника, а именно - в Брянской, Воронежской, Ростовской областях, и на территории временно оккупированного Крыма.