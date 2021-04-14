Похищение Чауса: Молдова просит Украину снять иммунитет с украинского дипломата

КИЕВ. 14 апреля. УНН. МИД Молдовы направило посольство Украины в Кишиневе ноту в связи с делом о похищении украинского екссудди Николая Чауса. Молдавская сторона, в частности, попросила снять дипломатический иммунитет с военного атташе дипмиссии Сергея Сметанюка и позволить обыскать его автомобиль. Об этом пишет УНН со ссылкой на молдавское издание Newsmaker.

Детали

В документе украинского посла Марка Шевченка, направленном в Киев, говорится, что президент Молдовы Майя Санду несет имиджевые потери из-за сложившейся ситуации и что она дважды пыталась связаться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Согласно документу, молдавская сторона просит снять дипломатический иммунитет с военного атташе украинского посольства Сергея Сметанюка для “уголовного преследования и привлечения к ответственности” и просит разрешения на проведение обыска и поиска доказательств в автомобиле посольства, закрепленном за Сметанюк.

По словам посла Шевченка, стороны сходятся во мнении о необходимости начать работу в рамках совместной межгосударственной комиссии расследования обстоятельств похищения Чауса, а украинская сторона подтверждает свое желание выяснить обстоятельства происшествия и установить местонахождение Чауса.

Он также добавляет, что в молдавском парламенте создана рабочая группа для расследования похищения Чауса, и отмечает, что “ожидается, что итогом работы этой комиссии станет снятие с должности нынешнего директора Сибай и переподчинение ведомства парламента” (сейчас СИБ подотчетен президенту).

Цитата

“Создается впечатление, что политические оппоненты Майи Санду и их российский кураторы целенаправленно завели президента Санду в ситуацию, когда он должен или взять на себя политическую ответственность за похищение, или занять жесткую позицию по отношению к Украине”, — пишет Шевченко.

Шевченко предлагает своему руководству немедленно сообщить молдавскую сторону о том, кто будет представлять Украину в совместной межгосударственной комиссии (рабочей группы), и провести ее первое заседание в Киеве или Кишиневе. Посол также предлагает “для улучшения политических позиций Майи Санду в ее противостоянии с пророссийскими силами в Молдове” в ближайшее время провести короткий телефонный разговор президентов Молдовы и Украины.

Реакция украинской стороны

В МИД Украины ответили, что “Украина не причастна к нынешней ситуации с Николаем Чаусом, а для установления всех обстоятельств, в частности места пребывания бывшего судьи, предлагает Молдове создать совместную рабочую группу”

“Украинская сторона убеждена, что ситуацию пытаются использовать в свою пользу силы, которые не просто не заинтересованы в дальнейшем углублении украинского-молдавского сотрудничества, но и имеют целью сорвать положительное для обеих стран развитие отношений, укрепления европейских перспектив Украины и Молдовы”, — отмечается в релизе украинского МИД.

Что было раньше

3 апреля стало известно, что группа неизвестных вооруженных мужчин похитили судью в центре Кишинева. По данным МВД Молдовы, судью вывезли в Украине.

9 августа 2016 детективы НАБУ по процессуальным руководством прокуроров САП разоблачили судью Николая Чауса на получении взятки в размере 150 тыс. Долл.

В сентябре того же года Верховная Рада поддержала представление Генеральной прокуратуры о предоставлении согласия на задержание и арест судьи. Однако Чаус сбежал из Украины. С 11 ноября 2016 судья находился в международном розыске по линии Интерпола.