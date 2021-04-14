Рада продолжит рассмотрение поправок к земельным законопроектам

КИЕВ. 14 апреля. УНН. Верховная Рада в среду, 14 апреля, вернется к рассмотрению трех тысяч поправок к "земельному" законопроекту № 2194, передает УНН со ссылкой на повестку дня парламента.

Детали

На пленарном заседании нардепы продолжат рассмотрение поправок, внесенных в проект закона № 2194, которых всего было подано около 3 тысяч.

Документ имеет целью реформирование системы управления в сфере земельных отношений и снятие искусственных ограничений хозяйственной деятельности для упрощения доступа к земельным ресурсам населению и бизнесу, отмену лишних разрешений и дублирования процедур проверки документации по землеустройству.

По итогам прошедших заседаний депутатам удалось дойти до середины, а именно - до 1518-й поправки.

После прохождения этого законопроекта, в повестке дня стоит еще один - № 2195, который, среди прочего, предлагает предусмотреть новый порядок продажи и передачи в пользование земельных участков государственной и коммунальной собственности. В частности, речь идет о введении продажи земельных участков государственной и коммунальной собственности или прав на них обязательно через электронные аукционы в электронной торговой системе.

Другие вопросы

Если Рада все же успеет дойти до других вопросов, на повестке дня стоит ряд законопроектов, в том числе президентский - № 4220 - по процедуре банкротства.

Документ предусматривает изменения, которые в частности должны нормировать порядок проведения собрания кредиторов в режиме видеоконференции, а также путем опроса, процедуры подтверждения личности и полномочий участника собрания кредиторов, оформление результатов собрания.

Законопроекты, которые планируют рассмотреть в первом чтении:

по упрощению создания и стимулирования деятельности индустриальных парков;

о переименовании Фонда социальной защиты инвалидов и приведении терминологии в соответствие с законодательством в сфере социальной защиты лиц с инвалидностью с предложениями Президента Украины.

Законопроекты, которые планируют рассмотреть во втором чтении:

по обеспечению открытости информации о размере оплаты труда в государственных компаниях;

о внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" в связи с принятием Закона Украины "О разведке";

по имплементации норм международного уголовного и гуманитарного права;

о внесении изменений в Закон Украины "Об автомобильных дорогах".

Отметим, как указал председатель ВР Дмитрий Разумков, рассмотрение вопросов, связанных с реформой рынка земли, продлится в Верховной Раде минимум до мая, и выйти из него невозможно.

Дополнение

В четверг, 15 апреля, состоится внеочередное заседание Верховной Рады. Депутаты планируют рассмотреть, в том числе, законопроект о лишении свободы за ложь в декларациях и законопроекты о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и о внесении изменений в Таможенный кодекс Украины.