В оккупированном Крыму продолжается интенсивное перемещение российской военной техники

КИЕВ. 14 апреля. УНН. В оккупированном Крыму наблюдается интенсивное перемещение российской военной техники. Как рассказали “Крым.Реалии” очевидцы, во вторник, 13 апреля, колонны военной техники передвигались по трассе “Таврида” на протяжении всего дня, пишет УНН.

Детали

Так, по информации очевидцев, утром в среду на востоке Крыма по трассе проследовала большая колонна военной техники в сопровождении дорожной военной инспекции. В составе колонны были боевые машины с системами залпового огня, грузовики с личным составом и другая военная техника.

Также в этот день, по словам очевидцев, еще одна колонна военной техники двигалась по трассе “Таврида” вглубь полуострова. В составе колонны замечено большое количество топливозаправщиков, грузовиков для перевозки личного состава и колесных БМП (боевая машина пехоты).

Контекст

Во вторник, 30 марта, главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак во время выступления в Верховной Раде Украины сказал, что Россия осуществляет постепенное наращивание войск вблизи государственной границы Украины — на Севере, на Востоке и на Юге. Всего ожидается дополнительное сосредоточение до 25 батальонных тактических групп, в совокупности с имеющимися развернутыми силами и средствами вблизи государственной границы с Украиной создает угрозу военной безопасности государства.

По словам Хомчака, по состоянию на 30 марта 2021 года вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях Украины и АР Крым содержится 28 батальонных тактических групп противника, а именно — в Брянской, Воронежской, Ростовской областях, и на территории временно оккупированного Крыма.