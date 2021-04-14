Правительство согласовало назначение главы налоговой и увольнение главы Кировоградской ОГА: кадровые решения

КИЕВ. 14 апреля. УНН. На заседании в среду Кабинет министров Украины принял ряд кадровых решений, в частности проголосовал за назначение на 5 лет Алексея Любченко Председателем Государственной налоговой службы Украины, а также увольнение Андрея Назаренко с должности председателя Кировоградской ОГА. Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде, народный депутат Василий Мокан в своем Telegram-канале, передает УНН.

Цитата

“На сегодняшнем заседании Кабмин принял ряд кадровых решений”, — написал нардеп

Детали

По данным Мокана, чиновники на заседании проголосовали за:

назначение Любченко Алексея Николаевича — Председателем Государственной налоговой службы Украины (с 20 апреля 2021 года сроком на 5 лет). назначение Милованова Тимофея Сергеевича — исполняющим обязанности генерального директора ГП “Национальный фонд инвестиций Украины”. увольнение Терещенко Александра Леонтьевича — с должности заместителя Министра по делам ветеранов Украины. увольнение Любченко Алексея Николаевича — с должности председателя Государственной налоговой службы Украины (19 апреля 2021 года в связи с окончанием срока действия контракта). согласование назначения Павлова Сергея Юрьевича — исполняющим обязанности директора ГП “Дирекция по строительству объектов Евро-2012 в г. Львове”. увольнение Назаренко Андрея Валерьевича — с должности председателя Кировоградской ОГА (по соглашению сторон). согласование назначения Добромильського Петра Петровича — заместителем председателя Закарпатской ОГА.

Добавим

Алексей Любченко возглавляет Государственную налоговую службу с апреля 2020 года.

Президент Украины Владимир Зеленский представил нового руководителя облгосадминистрации Кировоградской области Андрея Назаренко 27 августа прошлого года.



До этого, в июне 2020 года правоохранительные органы задержали на получении неправомерной выгоды двух должностных лиц Кировоградской ОГА. Указанные лица за 1,8 млн грн пообещали руководителю органа государственной власти в области не препятствовать его служебной деятельности.

В конце июня экс-главе Кировоградской областной государственной администрации Андрей Балоню и должностному этой же ОГА сообщили о подозрении в получении взятки.