В Украине в этом году планируют вакцинировать от COVID-19 более половины взрослых лиц - Шмыгаль

КИЕВ. 14 апреля. УНН. В Украине в этом году планируют вакцинировать от COVID-19 больше половины взрослого населення. Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает корреспондент УНН.

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"В этом году ожидаем, что более половины всех взрослых в Украине получат прививки (от COVID-19 - ред.). В свою очередь правительством законтрактовано достаточное количество безопасных и надежных вакцин для достижения поставленного плана", - сказал Шмыгаль.

Дополнение

Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения планирует до конца года вакцинировать 70% взрослого населения.

Министр Степанов рассказал , что первые партии из 10 млн доз вакцины Pfizer ожидаются уже в ближайшие месяцы. А первая партия вакцины Pfizer на 117 тысяч доз по программе COVAX поступит в Украину утром в пятницу, 16 апреля.

К тому же ранее он сообщал, что Украина ожидает поставку еще 22 миллионов доз различных вакцин: законтрактовано 14 млн доз, еще 8 млн будет получено в рамках программы COVAX. При этом, по его словам, в Украине подавляющее большинство взрослого населения будет вакцинировано в течение 2021 года. Таким образом в целом на данный момент Украина должна получить 32 млн доз вакцин.