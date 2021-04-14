Зеленский поговорил о Донбассе с премьером Японии и пригласил его в Украину

КИЕВ. 14 апреля. УНН. Президент Владимир Зеленский проинформировал премьер-министра Японии Йосихиде Сугу об эскалации ситуации безопасности на востоке Украины и перемещения российских войск к границе. Об этом шла речь во время телефонного разговора лидеров, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Посольства Японии в Украине и Офис президента Украины.

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"Глава государства проинформировал главу правительства Японии об обострении ситуации безопасности на востоке Украины и увеличение концентрации российских войск у границ нашего государства", - говорится в сообщении.

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Президент также поблагодарил за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Зеленский отметил, что поддержка со стороны "Большой семерки", в частности Японии, является чрезвычайно важной для Украины.

В свою очередь премьер-министр Суга заявил, что Япония последовательно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины и обеспокоена ухудшением ситуации на востоке Украины.

Стороны также обменялись мнениями по подготовке к саммиту инаугурации Крымской платформы в Киеве и дальнейших мероприятий двустороннего диалога на высшем уровне.

"Президент Украины пригласил премьер-министра Японии присоединиться к торжествам по случаю Дня Независимости и к работе саммита Крымской платформы", - отметили в ОП Украины.

Как сообщал УНН, в последнее время вооруженные силы Российской Федерации осуществляют наращивание войск вблизи государственной границы Украины на севере, востоке и юге, а также в оккупированном Крыму. Кроме того, возросло количество случаев нарушения перемирия на востоке Украины со стороны вооруженных формирований РФ, есть потери среди бойцов ВСУ. Параллельно РФ ведет пропагандистскую кампанию в оправдание агрессии против Украины.