Ивченко: заявления власти о вступлении Украины в НАТО - это дипломатические трюки

КИЕВ. 14 апреля. УНН. Народный депутат от фракции "Батькивщина" Вадим Ивченко считает, что заявления власти о вступлении Украины в НАТО - это дипломатические методы заручиться поддержкой стран евроатлантического альянса. Об этом он заявил в эфире Первого Независимого, информирует УНН.

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"Заявления каждой власти о возможных вступлениях в НАТО - это такие дипломатические трюки, дипломатические месседжи, поскольку с Россией, которая сегодня оккупировала Крым и часть Донбасса, на сегодняшний день невозможно уже договариваться мирно. (...) Сегодня эти месседжи даются для того, чтобы страны евроатлантического альянса больше и активнее на дипломатическом уровне поддерживали Украину", - отметил Ивченко.

Детали

Народный депутат считает, что в таком случае речь не идет о манипуляции общественным мнением, ведь Украина сейчас вынуждена посылать такие месседжи на дипломатическом уровне.

Дополнение

Ранее нардеп Вадим Ивченко отметил, что сценарий начала полномасштабной войны со стороны РФ в контексте эскалации конфликта на Донбассе маловероятный.

Что было раньше

Как сообщал УНН, министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис на прошлой неделе сообщил, что Литва предложит союзникам по НАТО предоставить Украине План действий относительно членства.