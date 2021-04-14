Народный депутат рассказал, что значит встреча Зеленского и Макрона

КИЕВ. 14 апреля. УНН. Народный депутат Вадим Ивченко в эфире "Первого независимого" прокомментировал возможные результаты встречи президентов Зеленского и Макрона в пятницу в контексте эскалации конфликта на Донбассе, сообщает УНН.

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"Я помню предшественника Макрона - Олланда: он заблокировал передачу двух Мистралей России. Это тоже была разновидность санкций. Поэтому ситуация такова, что я не прогнозирую войны, ведь вот это вмешательство наших партнеров, в частности французов, Германии - они точно успокоят пыл Путина", - считает народный депутат.

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Детали

Ивченко не исключает, что встреча двух президентов - украинского и французского - является демонстрацией поддержки Украины со стороны иностранных партнеров, таких как Франция, США, Турция, Германия и др.

Контекст

Президент Франции Эммануэль Макрон примет президента Украины Владимира Зеленского в пятницу, 16 апреля.