Арахамия заявил, что вакцина от COVID-19 в продаже появится не раньше ноября

КИЕВ. 14 апреля. УНН. Вакцина от COVID-19 в ближайшей перспективе не появится в Украине в свободной продаже, такие поставки возможны не раньше ноября. Об этом заявил председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия в эфире программы "Хард с Влащенко" на телеканале "Украина 24", передает корреспондент УНН.

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"Любая коммерческая компания, которая нашла, где по коммерческой цене закупить вакцину, за 48 часов получит все документы от Минздрава для того, чтобы начать продавать в свободной продаже, в своих клиниках, это я говорю с экрана телевизора. Проблема в другом, что бегает куча всевозможных аферистов и мошенников, которые рассказывают, что "через неделю поставки, за 30 евро, покупайте вакцину". А дальше оказывается, что они просят предоплату и исчезают", - рассказал Арахамия.

Детали

По его словам, все крупнейшие производители вакцин загружены на год вперед.

"Pfizer официально заявил: если вы услышите о каком коммерческие поставки до ноября этого года, то это фейк. Все заказы до ноября - государственные заказы", - заявил он.

Дополнение

Шмыгаль ранее сообщал, что правительство может принять решение о передаче вакцин от COVID-19 частным клиникам в случае их избытка.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что в Украине коммерческая вакцина от COVID-19 появится в продаже не раньше лета.

Также Степанов рассказал, что первые партии с 10 млн доз вакцины Pfizer ожидаются уже в ближайшие месяцы. А первая партия вакцины Pfizer на 117 тыс. доз по программе COVAX поступит в Украину утром в пятницу, 16 апреля.

К тому же ранее он сообщал, что Украина ожидает поставку еще 22 миллионов доз различных вакцин: законтрактовано 14 млн доз, еще 8 млн будет получено в рамках программы COVAX. При этом, по его словам, в Украине подавляющее большинство взрослого населения будет вакцинировано в течение 2021 года. Таким образом в целом на данный момент Украина должна получить 32 млн доз вакцин.