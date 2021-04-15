Украина готова открыть КПВВ в любой день, боевики блокируют из-за "субъективных" причин - Третьякова

КИЕВ. 15 апреля. УНН. Украинская сторона готова в любой день открывать КПВВ на Донбассе, но российская сторона в ТКГ блокирует работу пропускных пунктов по “субъективным причинам”. Об этом сказала журналистам руководитель гуманитарной подгруппы ТКГ, народный депутат Украины Галина Третьякова, передает УНН.

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“С нашей стороны КПВВ мы готовы открывать в любой день утром, потому что это требует поставку автобусов. Если мы сегодня договариваемся, то мы можем завтра утром, в 08:00, открывать КПВВ и они будут работать с 8:00 до 16:00. У нас есть все антиковидные мероприятия, у нас есть все автобусы для того, чтобы перевозить автобусы через серую зону, и мы готовы их открывать в любую минуту со следующего дня, как мы договорились”, — сказала Третьякова.

Детали

По ее словам причины неоткрытия КПВВ с “той стороны” есть “субъективными”.

“Они считают, что они тактически не согласовали с нами технологию передвижения автобусов, например, по Золотому. Я не вижу здесь проблем, если у них возникают проблемы пусть комментируют это сами. Например, они выдвигают требование, что им не хватает гарантий безопасности... Мы три письма отправили за последние недели о том, что мы гарантируем безопасность и отсутствие стрельбы во время работы КПВВ... У нас вчера запрашивали очередное письмо”, — сказала нардеп.

Что было раньше

По состоянию на 10 апреля российско-оккупационные войска оставляют полностью заблокированными дорожные коридоры через пять контрольных пунктов въезда-выезда на Донбассе. Не работают пункты “Счастье”, “Золотое”, “Гнутово”, “Майорское” и “Марьинка”.

КПВВ остаются заблокированными с ноября прошлого года.