Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,98 -0,0391  EUR: 33,48 0,1535 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Украина готовится депортировать Альперина, Амирханяна и Еримичука
Украина готовится депортировать Альперина, Амирханяна и Еримичука
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
9990

Украина готова открыть КПВВ в любой день, боевики блокируют из-за "субъективных" причин - Третьякова

Украина готова открыть КПВВ в любой день, боевики блокируют из-за "субъективных" причин - Третьякова

КИЕВ. 15 апреля. УНН. Украинская сторона готова в любой день открывать КПВВ на Донбассе, но российская сторона в ТКГ блокирует работу пропускных пунктов по “субъективным причинам”. Об этом сказала журналистам руководитель гуманитарной подгруппы ТКГ, народный депутат Украины Галина Третьякова, передает УНН.

Цитата

“С нашей стороны КПВВ мы готовы открывать в любой день утром, потому что это требует поставку автобусов. Если мы сегодня договариваемся, то мы можем завтра утром, в 08:00, открывать КПВВ и они будут работать с 8:00 до 16:00. У нас есть все антиковидные мероприятия, у нас есть все автобусы для того, чтобы перевозить автобусы через серую зону, и мы готовы их открывать в любую минуту со следующего дня, как мы договорились”, — сказала Третьякова.

Детали

По ее словам причины неоткрытия КПВВ с “той стороны” есть “субъективными”.

“Они считают, что они тактически не согласовали с нами технологию передвижения автобусов, например, по Золотому. Я не вижу здесь проблем, если у них возникают проблемы пусть комментируют это сами. Например, они выдвигают требование, что им не хватает гарантий безопасности... Мы три письма отправили за последние недели о том, что мы гарантируем безопасность и отсутствие стрельбы во время работы КПВВ... У нас вчера запрашивали очередное письмо”, — сказала нардеп.

Что было раньше

По состоянию на 10 апреля российско-оккупационные войска оставляют полностью заблокированными дорожные коридоры через пять контрольных пунктов въезда-выезда на Донбассе. Не работают пункты “Счастье”, “Золотое”, “Гнутово”, “Майорское” и “Марьинка”.

КПВВ остаются заблокированными с ноября прошлого года.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, Украина, КПВВ, ОРДЛО
Вернуться к списку
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.