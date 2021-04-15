Взяточники в армии: Верещук рассказала о вчерашних обсуждениях на оборонном комитете

КИЕВ. 15 апреля. УНН. Член комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны, народный депутат от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук рассказала о вчерашней встрече с представителями Минобороны, передает УНН.

"Обычно по средам у нас заседание нашего Комитета по нацбезопасности, обороне и разведке. Сегодня обсуждали многое, в том числе в закрытом режиме. Потому что сейчас время такое, мягко говоря, непростое. Но, среди прочего, сегодня обсуждали и такие, казалось бы, банальные проблемы, как питание в армии. Миллиардные контракты, непрозрачные процедуры, жалобы на некачественные продукты, подозрительные суммы и не менее подозрительные фамилии, нелепые объяснения со стороны чиновников Минобороны. И все это на фоне вполне реальной внешней военной угрозы. Сижу, слушаю коллег-депутатов, представителей Минобороны и думаю: если мы не можем жестко дать по рукам нескольким взяточникам, то как мы собрались дать по зубам врагу?" - написала Верещук.

Она задалась вопросом: сколько дополнительно можно купить ударных беспилотников, если не давать воровать на оборонных закупках.

"Если нам не хватает мозгов или политической воли уничтожить коррупцию в армии (особенно в условиях реальной военной угрозы), как государство, мы обречены. Но, если сможем, то именно с этого начнется настоящее возрождение армии и государства", - подчеркнула Верещук.

Дополнение

Ранее Верещук рассказала, чего не хватает украинской армии в противодействии РФ.